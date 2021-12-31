秘魯巫師為來年祈福 向美俄烏總統「作法」

明日就是二○二二年。南美洲秘魯的薩滿教巫師在一年將盡為新一年祈福。從外電報道可見，數位秘魯薩滿教的巫師在秘魯首都利馬一座山崗上，進行來年的運程預測及新年祈福儀式。他們用花瓣砌成的「2022」數字，又放了多國領導人的照片。他們預測來年衝突持續、經濟危機加劇，新冠疫情亦繼續與人類共存，但相信疫情會逐漸消退。此外，全球關注的烏克蘭與俄羅斯邊境危機。數位薩滿分別向美國總統拜登、俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基的肖像「作法」（圖），他們揮舞法器又拋花瓣，祈求可令俄羅斯攻打烏克蘭不會成為事實，又預測各方達成的協議會有好結局。最終他又向「2022」這組數字祈福，並祈求一切最終會好轉。