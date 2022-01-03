熊貓基地擴建試運 元旦接待首批遊客

■成都熊貓基地於1987年建立，主要研究大熊貓繁殖、遺傳等方面。網圖

四川成都大熊貓繁育研究基地擴建園區有兩區域元旦日正式開放，分別是「無限山丘」和「冒險溪谷」，園區接待首批遊客，大家近距離參觀大熊貓的新居。有遊客新年祝願大熊貓寶寶茁壯成長。新擴建園區總面積達二百三十八公頃，共有四十三隻大熊貓入住。據四川新聞頻道報道，包括聯合國首對動物形象大使「啟啟」與「點點」，以及從日本、西班牙和加拿大等地送返中國的大熊貓。紅星新聞指新擴建園區在動物飼養和福利保障方面，場館十分注重動物隱私。各個場館只設置了一至兩個較大的參觀區域，更多的地方則進行了遮擋，這樣的設置可以更好地保護大熊貓隱私。同時擴建區的大熊貓活動場，相比老區面積有一定程度擴大，每隻大熊貓將擁有更寬闊的活動空間。綜合報道