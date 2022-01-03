繼英格蘭剛出現歷年來最暖和的除夕，英國元旦日的氣溫更首度攀升到攝氏十六度以上，創下歷來最溫暖元旦紀錄。據英國氣象局的暫定讀數，倫敦市中心聖詹姆斯公園在元旦日的氣溫達攝氏十六點二度，輕鬆改寫一九一六年在康沃爾郡創下的攝氏十五點六度紀錄。英國氣象局指，極端溫和天候主要是受到來自更南方大西洋的加納利群島溫暖潮濕空氣所影響，不過溫暖的新年將很快就會結束，預料來自北方的冷空氣將會南下，並在本周中前驟降至攝氏三度。氣象局更表示，二○二一年「很可能躋身自一八八四年以來、英國歷來最溫暖的前二十年之列」，這顯示「我們的氣候正在暖化」。綜合報道