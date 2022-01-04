蘇丹總理辭職 爆暴力衝突最少兩死

非洲國家蘇丹軍事政變後兩個多月，文人總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）周日晚終於宣布辭職。而武裝人員較早時採取武力行動鎮壓爭取民主的示威者，初步知道最少有兩人死亡。哈姆杜克在電視上向全國人民發表講話，宣布自己已辭職的決定。他說：「我已嘗試作出最大努力，避免國家陷入災難。看著政治勢力四分五裂，軍方和平民之間不斷爆發衝突，至今所作出的努力都無法令各方取得共識。」據消息指，他近日已沒辦工，且連日來已有傳聞指他會辭職。去年十月發生軍事政變後，哈姆杜克一度被捕，及後多地不斷有民眾上街示威，要求讓民選政府復職。去年十一月哈姆杜克與軍方達成協議，但他復職都無力平息抗爭。