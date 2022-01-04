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埃及紅海避寒勝地 洪加達市罕下雪

2022-01-04 列印
■洪加達市元旦當天罕有下雪，有行人舉起盒子遮擋雪花和冰雹。網圖
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　　埃及洪加達市元旦當天罕有下雪，當地是紅海避寒勝地。據當局指，因天氣不穩定導致，也讓人見識到大自然說變就變的本事。
　　報導指，當時民眾為了閃避冰雹，趕緊躲到屋內，令街道上頓時變得空蕩蕩。當局下令學校暫時停課，並提醒民眾不要走在樹、招牌還有紅綠燈下，還要駕駛放慢速度保持安全車距。
　　據當地市民拍攝的片段顯示，洪加達下雪和落雹，地面和車子都滿布積雪，整個城市就像蓋了一層白色毛毯。街上只有零星行人經過，有行人舉起盒子遮擋雪花和冰雹。
　　據報，洪加達屬於亞熱帶區的沙漠氣候，冬天溫暖夏天炎熱，由於水域平靜又清澈，相當適合衝浪和浮潛等水上活動。綜合報道■居民感到很開心，並跳起迭步開舞。網圖
■居民感到很開心，並跳起迭步開舞。網圖


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