埃及紅海避寒勝地 洪加達市罕下雪

報導指，當時民眾為了閃避冰雹，趕緊躲到屋內，令街道上頓時變得空蕩蕩。當局下令學校暫時停課，並提醒民眾不要走在樹、招牌還有紅綠燈下，還要駕駛放慢速度保持安全車距。
據當地市民拍攝的片段顯示，洪加達下雪和落雹，地面和車子都滿布積雪，整個城市就像蓋了一層白色毛毯。街上只有零星行人經過，有行人舉起盒子遮擋雪花和冰雹。
據報，洪加達屬於亞熱帶區的沙漠氣候，冬天溫暖夏天炎熱，由於水域平靜又清澈，相當適合衝浪和浮潛等水上活動。綜合報道
變種新冠病毒Omicron強攻香港，繼早前兩名國泰空少返港後違反留家規定並四處外出，其中一人在望月樓用膳後引致感染群組之後，再有一名國泰空姐由洛杉磯乘貨機回港後確診，而與她同住的一名男家人亦初步確診，...
2022-01-04
內地民眾昨日起可預購今年春運火車票，當局預計由本月十七日至下月二十五日，全國鐵路運送旅客二億八千萬人次，按年增長逾二成八。據中國央視報道指，火車站人頭湧湧，因為「二〇二二年春運首日火車票，於一月三日（...
2022-01-04
新冠肺炎的疫情已延燒兩年仍未撲熄。印度神童阿南德（Abhigya Anand）日前又發新預言。他指，去年十二月下半旬至本年四月，全球仍會面臨天災及疫情，其中在三月和四月最為嚴重。同時阿南德暗示Omic...
2022-01-04
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原資深區域營業經賴仲軒表示，九龍灣德福花園錄得今年首宗成交，為Q座高層6室，面積540方呎，採兩房間隔，以650萬元易手，呎價12037元。據悉，新買...
2022-01-04
美股在2022年首個交易日開市後向好，電動車生產商Tesla銷售數據理想，一度爆升一成，利好大市氣氛。杜指早段曾升153點，至36492點新高，惟後轉升為跌；標普500指數曾升0.6%至4794點；納...
2022-01-04
加拿大前鋒約拿芬大衞今季在里爾大熟大勇，歇冬前以十二球在法甲射手榜領放，半季已於各項賽事攻入十五球，成為球壇其中一位注目新星，並得到多家英超豪門垂青。里爾今晚法國足總盃三十二強作客狀態滑落的朗斯，大衞...
2022-01-04
陳自瑤（YoYo）前晚憑《寶寶大過天》在TVB《萬千星輝頒獎禮2021》奪得最佳女配角獎，她其後受訪時指在台上感謝家人已包括老公王浩信，王隨即在社交平台發文祝賀她，其後獲YoYo轉發並向老公講「多謝」...
2022-01-04
儘管本港死守嚴防Omicron，仍給它殺入社區，罪不在當局的外防輸入措施，敗在兩名國泰空少違反留家規定，離家外出，自己確診後，把Omicron傳給他人。其中一名空少往又一城望月樓飲茶，涉把病毒傳給五人...
2022-01-04
今日第二場四班千二米，由賀廄的「威力奔騰」勝出，此馬上仗谷草一出即勝，今次轉爭田草順利連捷。馬主曾炳威賽後接受訪問時表示，「威力奔騰」上場初出跑谷草排外欄劣勢下取勝，難度甚高，賀賢認為馬兒身形較大，轉...
2022-01-02