知名學者 李奇77歲辭世

享譽全球的肯亞保育人士兼古人類學者李奇（Richard Leakey）周日與世長辭，享壽七十七歲。李奇發現數具對古人類考古影響深遠的化石，協助證明人類源自非洲；同時他在肯亞公共部門擔任過各種職務，肯亞總統烏胡魯肯雅塔（Uhuru Kenyatta）發聲明表示：「悲痛」。李奇生於一九四四年，父母均為知名古生物學家，他年輕時已矢志繼承父母之業。一九七二年，李奇的考古團隊發現了一百九十萬年前的巧人（Homo habilis）頭骨，一九七五年再發現一百六十萬年前的直立人（Homo erectus）頭骨，而一九八四年再挖掘出一具近乎完整的直立人骨架化石，名為「圖爾卡納男孩」（Turkana Boy），這也是他一生最著名的化石發現。李奇更曾登上《時代周刊》（Time）封面。綜合報道