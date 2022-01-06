性侵女提訴訟 安德魯或出庭

美國已故富豪愛潑斯坦強逼未成年少女賣淫事件餘波未了。其中一名女受害人朱弗雷（見圖）早前向英國安德魯王子提出民事訴訟，紐約聯邦地方法院周二進行聆訊，以決定是否批准訴訟繼續。目前形勢似乎對安德魯不利，因法官在庭上數次表示，不認同安德魯代表律師所提出的論據。安德魯的代表律師布雷特勒提出連串理由，要求法官卡普蘭撤銷這宗民事訴訟。卡普蘭未即時作出裁決，也沒有透露何時會作出裁決。不過，從卡普蘭的口吻，形勢似乎對安德魯王子不利。他稱：「布雷特勒先生，我明白你的觀點，但這不是法律。」如法官批准這宗民事訴訟繼續，安德魯王子便可能會於今年九至十二月期間，正式面臨審訊。綜合報道