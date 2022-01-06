不支持率56% 拜登民意新低

美國總統拜登的民望一跌再跌。一項民意調查結果顯示，拜登的不支持比率達百分之五十六，創上任以來新高。美國財經頻道CNBC上月做的民意調查結果顯示，百分之五十六的受訪者不滿意他的整體表現，比去年九月的百分之五十四，及四月的百分之四十九為高。如果只是計經濟方面的表現，不滿意率更高達六成；而處理疫情方面，則有五成半人不滿意。結果與上月中另一民調結果相若，據國家公共廣播電台（NPR）及瑪麗斯特學院（Marist College Institute）民調顯示， 約百分之五十五的民眾不滿意拜登政府的表現，其中「強烈反對」的更高達四成四。而該民調更指，特別是中間選民的支持度大跌。綜合報道