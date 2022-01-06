藍鰭吞拿魚首投 113萬元成交

日本東京豐洲市場繼承築地市場周三舉行今年首次競投，一尾二百一十一公斤的青森縣大間產藍鰭吞拿魚，以一千六百八十八萬日圓（約一百一十三萬港元）成交，買家為江東區一家供應商。東京新聞報道引述捕獲該尾新年首拍最高價的藍鰭吞拿魚漁夫指，這是第一次捕獲拍出最高價的藍鰭吞拿魚，非常開心，希望大家盡情享用。這藍鰭吞拿魚是來自大間港，即東京築地市場與豐洲市場連續十一年的最高價藍鰭吞拿魚被大間港「包攬」。共同社指，得標的「山幸」社長山口幸隆說，「肥度和色澤都很棒。因疫情形勢嚴峻的餐飲業逐漸看到了一些前景，想把好消息帶給大家」。據悉，受新冠疫情影響，日本餐飲業陷入低迷。綜合報道