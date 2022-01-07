哈國反政府示威未平 最少１２警被打死一人被斬首

哈薩克反政府示威仍未平息。當地周四早上，數架裝甲車和數十名軍人開入阿拉木圖市中心廣場，與抗議者發生衝突。當地內政部指，數十名抗議者在對政府大樓的襲擊中喪生，及至少有十二名警察死亡，其中一人更發現被斬首。總統托卡耶夫要求「集體安全條約組織」（CSTO）的成員國助哈國對抗「恐怖主義威脅」。據英國廣播公司（BBC）報道，周三抗議者攻擊阿拉木圖機場，佔領客運大樓，控制了五架飛機，襲擊五百名平民，破壞以百計商店。同日攻佔着火的市長大樓，和襲擊其他建築物。周四早上數架裝甲車和數十名軍人開入阿拉木圖市中心廣場，與抗議者發生衝突，現場響起槍聲。內政部表示，數十名抗議者在對政府大樓的襲擊中喪生，至少有十二名警察死亡，其中一人更發現被斬首，另有三百一十七名執法人員受傷。以俄羅斯為首的CSTO成員國宣布，已派遣一隊人數不明的維持和平部隊前往哈薩克，協助平亂。