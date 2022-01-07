夫婦寧養寵物不生小孩 教宗方濟各：對人類文明有害

教宗方濟各周三公開批評那些寧養寵物不生小孩的夫婦自私，指他們放棄為人父母，作出這樣的決定令到「人性」喪失，對人類的文明有害。報道指，有關言論是教宗會見一批信眾，談到耶穌在地上的生父約瑟時發表。他指，約瑟養耶穌成人，表現出無比的愛。談到領養小孩和孤兒問題時，話鋒一轉，向寧願養寵物而不生孩子的人作出批評。據悉，這番言論雖令人感詫異，但與天主教會的教導是一致的。因教會強調，夫婦婚後生兒育女的重要性。他更指，在生理上不能生小孩的夫婦，應考慮領養。