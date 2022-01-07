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「賣屁」女星突發胸痛 醫生：屁放太多

2022-01-07 列印
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世界上有很多千奇百怪的職業，而這樣職業引起的「職業傷害」亦是前所未見的。曾參與美國真人騷節目《到美國結婚去》（90 Day Fiance）的女星Stephanie Matto早前以每罐五百美元（約三千九百港元）出售自己的屁。最近她出現類似心臟病發的症狀，就醫後醫生指她的病因是：「你屁放太多了。」 據Matto指，她晚上睡覺時感到不對勁，可以感到胃部有壓力向上移動，呼吸相當困難，每次呼吸心臟周圍都有刺痛感。醫生為她進行血液檢查和做心電圖，發現她身體不適的主因：「屁，放太多了」。

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