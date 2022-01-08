北韓奧委會與體育部周三經由北韓駐華大使向中國體育總局遞函，說明由於北韓拒絕參加去年的東京奧運，國際奧會已禁止其以國家資格參加北京冬奧；加上疫情和國內形勢才有此決定。信中更批，美國與其盟友，企圖阻礙北京冬奧順利舉行，侮辱《奧林匹克憲章》精神，污衊中國的國際形象。北京外交部發言人汪文斌表示，中方籌辦北京冬奧會以來，朝方始終予以積極支持。中方願同朝方繼續加強包括體育在內的各領域交流合作。
北韓批美阻撓 無法參與北京冬奧
北韓奧委會與體育部周三經由北韓駐華大使向中國體育總局遞函，說明由於北韓拒絕參加去年的東京奧運，國際奧會已禁止其以國家資格參加北京冬奧；加上疫情和國內形勢才有此決定。信中更批，美國與其盟友，企圖阻礙北京冬奧順利舉行，侮辱《奧林匹克憲章》精神，污衊中國的國際形象。北京外交部發言人汪文斌表示，中方籌辦北京冬奧會以來，朝方始終予以積極支持。中方願同朝方繼續加強包括體育在內的各領域交流合作。
群組增一人中招 為港台女主持 170人赴洪門派對齊送檢
港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民舉行的生日派對，爆疫持續擴大，因再有一名出席者初步確診，亦較之前一位染疫者更早到場，終導致當晚全部約一百七十名賓客都要檢疫，包括入境處處長區嘉宏、警務處...
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內地對美「聚苯醚」徵收反傾銷稅
內地商務部公佈對原產於美國的進口化工原料「聚苯醚」反傾銷調查最終裁定公告，指原產於美國的進口聚苯醚存在傾銷，國內有關產業受到實質損害，並將於周五（7日）起對美國進口的「聚苯醚」施加反傾銷稅，為期五年。...
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北韓批美阻撓 無法參與北京冬奧
北韓正式通知中國，指在敵對勢力陰謀煽動和新冠疫情肆虐下，北韓沒法參加北京冬奧，但完全支持並聲援中方一切相關活動。中國外交部對朝方由於一些特殊原因無法參加北京冬奧會，表示充份理解。北韓奧委會與體育部周三...
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雋薈主打開放式單位
雋薈位於豉油街63號，交通方便，距港鐵旺角站及旺角東站僅數分鐘步程；項目有120伙單位，全為開放式設計，實用面積由152至228方呎，其中6伙為天台特色戶，另有6伙為平台特色戶。平均呎價24758元該...
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科技股續彈 恒指高收420點
隔晚中概股勁彈，恒指受惠高開246點報23318點，其後愈升愈有，最終以近全日高位收市，收報23493點，揚升420點。國指收報8231點，升162點；科指收報5503點，升107點。大市成交金額14...
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丹尼爾回歸西甲 神「耆」武器
去年尾重返巴塞隆拿的丹尼爾，離開五年後已變成進化「耆」兵，上仗西班牙盃由昔日的右閘，改踢翼衞，還移入中路兼任中場，場外亦展示感染力教導一班年輕小將。這名三十八歲巴西老將今晚上演回歸後西甲首騷，勢再次化...
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搞選秀Show《就是青春》搵正能量新人 余詠珊讚姜濤 有志氣走向巨星級
姜濤喺《叱咤》奪得兩個我最喜愛大獎，仲揚言要帶領香港樂壇走向「亞洲第一」。曾經低估咗MIRROR威力嘅前無線助理總經理余詠珊(Sandy)大讚姜濤好有志氣，希望佢有機會做到21世紀天王！而即將為「開電...
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巴士的點評｜大爆發危機
港區全國人大代表洪為民鬧出一個生日派對事件，結果全部一百多名出席者都去檢疫中心隔離。特首林鄭一月六日親自開記者會講述事件，由於當時只知道榮源茶行太子女王詩雅一個確診者在生日派對場內，她在晚上九時半才到...
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太陽拍檔日日型
騎師班德禮最近連續三個賽馬日均有馬贏，季內頭馬數字上升至十場，他坦言對此感到興奮，證明自己一直以來努力正逐漸得到回報，希望今後手風持續暢順。至於明日賽事座騎機會方面，他則表示最睇好「太陽拍檔」和「日日...
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