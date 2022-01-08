北韓批美阻撓 無法參與北京冬奧

北韓正式通知中國，指在敵對勢力陰謀煽動和新冠疫情肆虐下，北韓沒法參加北京冬奧，但完全支持並聲援中方一切相關活動。中國外交部對朝方由於一些特殊原因無法參加北京冬奧會，表示充份理解。北韓奧委會與體育部周三經由北韓駐華大使向中國體育總局遞函，說明由於北韓拒絕參加去年的東京奧運，國際奧會已禁止其以國家資格參加北京冬奧；加上疫情和國內形勢才有此決定。信中更批，美國與其盟友，企圖阻礙北京冬奧順利舉行，侮辱《奧林匹克憲章》精神，污衊中國的國際形象。北京外交部發言人汪文斌表示，中方籌辦北京冬奧會以來，朝方始終予以積極支持。中方願同朝方繼續加強包括體育在內的各領域交流合作。