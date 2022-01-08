意50工人合捐年假 助認知障礙同僚提早退休

外地職場近年興起「捐贈假期」安排，即打工仔可將其年假「捐贈」予其他有需要同僚享用。而意大利就發生一宗「好人好事」，有五十位同事一同捐出年假，令患上認知障礙症的同事可提早至即時退休，回家休養的同時可照常獲得退休金。報道指，一名六十四歲工廠雜工Alfredo Lupi早已患有認知障礙，直至近年健康狀況日漸變差，漸漸不能應付工作，但他距離正式退休年齡尚餘兩年多，為了領取整筆退休金，他只能堅持每天上班工作。他的同事們知道其困難後，都主動捐出年假，公司亦願意承擔餘下假期，讓他能提早至即時退休。據悉，約五十位人員各自捐出數天至數十天，合共二百四十六日年假。雖然各人捐出的年假天數，仍未足夠讓Alfredo即時退休，但公司表示願意承擔餘下日數，意味他能繼續獲發薪，直至六十七歲退休為止。