日本首都東京受到大雪影響，出行大混亂。部份路段因路面結冰造成車輛無法動彈，甚至有駕駛人士與乘客被迫夜宿車上；已知至少二百一十五名民眾在雪中滑倒受傷，部份航空交通也被迫取消。受到低氣壓影響，氣象廳周四對東京二十三區、千葉縣、茨城縣南部發佈大雪警報，這是東京市中心相隔四年發佈大雪警報。到周五上午七時，東京積雪八厘米，最低氣溫僅攝氏負三點五度，是二○一八年一月二十六日以來，再度出現低於負三度的低溫；埼玉縣甚至有地區跌至負八度。許多車輛受困東京都內的首都高速中央環狀線。足立區的江北系統交流道到板橋區的板橋系統交流道約六公里區間，不少駕車者及乘客直到周五上午為止，已在車內受困逾十小時；車輛受困狀況已在上午七時四十五分左右解除，這段區間已恢復通行。連接東京灣填海地與千葉方面的東京門戶大橋，亦因路面結冰而令車輛動彈不得，一度逾百輛車受困。警視廳表示，東京都內截至周五上午六時，撥打一一○的事故通報已逾一千二百宗，其中至少有九十宗發生在高速公路及付費道路上。消防廳表示，從周四到周五上午九時，東京都由於降雪造成路面結凍，已知有二百一十五人滑倒受傷，傷者年齡從九歲到九十七歲，所幸皆為輕傷。航空交通方面，截至周五上午九時，全日空往來羽田機場到大阪及福岡等地，已有九個航班被迫取消；茨城機場因為跑道結冰，天馬航空（Skymark Airlines）已有五個從茨城機場起降的航班取消。周四羽田機場和成田機場共計一百零八個國內航班被取消。