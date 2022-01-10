土庫曼總統下令 撲熄「地獄之門」

中亞國家土庫曼卡拉庫姆沙漠的知名景點「地獄之門」已持續燃燒五十一年，但新冠肺炎肆虐全球，令旅遊業大受打擊。該國總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymuhamedov）下令政府想辦法將其「滅門」，讓天然氣資源可更好運用。別爾德穆哈梅多夫周五指出，「地獄之門」持續燃燒，令國家喪失寶貴的天然資源；要求負責石油及天然氣事務的官員，組織國內外科學家，找出撲滅方法。「地獄之門」正式名稱為「卡拉庫姆之光」（Radiance of Karakum），是在一九七一年天然氣勘探時因地陷形成，當時為免有毒氣體擴散而點火，一燒長達五十年。可惜不斷燃燒的「地獄之門」，並沒有為土庫曼旅遊業帶來蓬勃發展，每年只有不到一萬名外國遊客到訪；更對環境和居民健康帶來負面影響。綜合報道