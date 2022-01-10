土庫曼總統下令 撲熄「地獄之門」

別爾德穆哈梅多夫周五指出，「地獄之門」持續燃燒，令國家喪失寶貴的天然資源；要求負責石油及天然氣事務的官員，組織國內外科學家，找出撲滅方法。
「地獄之門」正式名稱為「卡拉庫姆之光」（Radiance of Karakum），是在一九七一年天然氣勘探時因地陷形成，當時為免有毒氣體擴散而點火，一燒長達五十年。
可惜不斷燃燒的「地獄之門」，並沒有為土庫曼旅遊業帶來蓬勃發展，每年只有不到一萬名外國遊客到訪；更對環境和居民健康帶來負面影響。綜合報道
「洪門宴」爆發變種新冠病毒Omicron疫情，衛生防護中心追查下，發現有參加派對人士胡作非為，就個人行蹤說謊。被指在宴會中散播病毒的廠商會青年委員會委員王詩雅，原來帶了一名女友人同赴「洪門宴」，她亦初...
2022-01-10
美國紐約六十一歲華裔男子馬耀泮（Yao Pan Ma）去年四月在曼克頓遭一名黑人襲擊受重傷，要送院搶救，但延至去年十二月三十一日不治。當地警方稱，已將該案件升級為謀殺案處理。事發於去年四月二十三日晚上...
2022-01-10
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2022-01-10
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2022-01-10
港股上周連日造好並重上20天線，全周累升95點。本港第五波疫情來勢洶洶，市場關注疫情發展對港股表現的影響。有市場人士分析，事件對港股表現影響微，而隨著美國聯儲局即將加息，預料會刺激銀行股表現，本周恒指...
2022-01-10
儘管近期曼聯傳出將帥不和消息，但兩位曾飽受批評的紅魔將士拉舒福特和菲爾鍾斯卻齊齊表示自己無意離隊，在這軍心不穩之時為球隊灌注一份「真愛」。今晚英足盃第三圈，曼聯主場迎戰近況不穩的阿士東維拉，拉舒福特和...
2022-01-10
MC（張天賦）的緋聞一波未平一波又起，早前他被攝得與《全民造星IV》落選參賽者Ash（鍾卓穎）去年平安夜齊購物而傳緋聞；另一日則被攝與一位背向鏡頭的女子在超市購物，女方傳是網紅「熊仔頭」的「老婆」、S...
2022-01-10
警方在尖沙嘴一個商住大廈搗破一個兒童色情場所，帶走兩名分別十三歲及十五歲的雛妓，正在追查，不排除或會有更多未成年少女參與賣淫。經營者涉以金錢及毒品誘使女童接客，行為令人髮指。而嫖客之中，包括醫生和金融...
2022-01-10
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2022-01-10