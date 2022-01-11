軍政府去年二月發動政變上台後，控告昂山素姬十一項罪名。據內比都法院裁定，昂山素姬兩項與非法進口對講機相關的控罪成立，分別判監兩年和一年，同期執行。至於另一項在競選期間違反新冠防疫規定的罪名亦成立，就判監兩年。昂山素姬與前總統溫敏在去年十二月初，被緬甸法院裁定煽動罪及違反防疫規定罪罪成，各判監四年，獲國防軍總司令敏昂萊特赦減刑至二年。
昂山素姬三罪成 判囚四年
軍政府去年二月發動政變上台後，控告昂山素姬十一項罪名。據內比都法院裁定，昂山素姬兩項與非法進口對講機相關的控罪成立，分別判監兩年和一年，同期執行。至於另一項在競選期間違反新冠防疫規定的罪名亦成立，就判監兩年。昂山素姬與前總統溫敏在去年十二月初，被緬甸法院裁定煽動罪及違反防疫規定罪罪成，各判監四年，獲國防軍總司令敏昂萊特赦減刑至二年。
朱偉星自揭無掃「安心」 醫生暗批洪門宴 如無掩雞籠
港區人大代表洪為民大搞生日宴引爆Omicron疫情，再多一名賓客確診，全城嬲爆。有賓客昨天自爆赴會時，無掃「安心出行」入餐廳，亦沒有職員要求出示「針紙」。這場「洪門宴」儼如「無掩雞籠」，醜聞愈爆愈多。...
2022-01-11
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索價5666元可看走光照 內地偷拍上載網站猖獗
內地一名有三十九萬粉絲的博主「呢辣nina」上周日踢爆自己遭偷拍。她指，她於相關專門觀看女性偷拍照的網站，發現了自己的相片，還看到其他女孩的相裙底照片等被上載圖利。內地律師表示，這類偷拍及發佈行為，涉...
2022-01-11
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疑電暖爐故障釀禍 每層都有死傷者 紐約大樓五級火19死63傷
美國紐約市布朗克斯區一幢十九層高的住宅大樓周日發生五級大火，造成至少十九人死亡，當中包括九名兒童，另外至少釀成六十三人受傷，其中三十二名傷者情況嚴重。報道指，這是紐約市逾三十年來最嚴重的火警。報道指，...
2022-01-11
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外望開揚市景 明珠台清雅廳堂方正舒適
西半山為傳統豪宅所在地，環境清幽，地勢較高，享有高度私隱。是次介紹坐落在此地段的明珠台，實用面積1896方呎，巨廳設計，裝潢清雅柔和，4房1套設計，附連弧形賞景露台，居高臨下，把西區市景盡收眼底。明珠...
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高盛估將加四次 歐股亦向下 預期大幅加息 杜指曾挫592點
市場預期美國今年將大幅加息，加上美股早前已累積可觀升幅，歐美股市昨晚下挫。杜指早段一度跌592點，至35639點，跌幅為1.6%。標普指數跌1.1%，至4625點，納斯達克指數早段已跌1.7%，至14...
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上訴得直即時釋放 杜高域有機戰澳網
杜高域上周被澳洲政府取消簽證後立即提出上訴，墨爾本法庭周一以視像形式處理本案，法官安東尼基莉裁定這名世界一哥得直，澳洲政府需即時釋放此子之餘，還要負擔其法律訟費。然而澳洲入境部長鶴基仍可運用權力取消其...
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金球獎爭議聲中閉門頒獎 韋哥妮歌爆冷封帝后 網民鬧爆
《第79屆金球獎》昨日在一片爭議聲及零明星的情況下，進行閉門頒獎禮，劇情組影帝影后都有爆冷賽果，韋史密夫及妮歌潔曼分別封帝后，但賽果就惹來網民不滿。今屆金球獎因主辦的外國記者協會沒有有色人種成員，涉種...
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社論｜彈性安排停課 考試抗疫不相悖
Omicron確診個案不斷增加，社區存在多少傳播鏈，無人得知，連專家亦感憂慮，其中政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指出，若有更多傳播鏈浮現，導致當局的追蹤工作無法跟上爆發速度，政府就要實施更...
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馬場浮世繪——練騎職員檢昨日全強制檢測
由於剛周日發現有確診人士於上周三快活谷賽事曾入馬場並逗留兼用膳，衞生防護中心隨即把快活谷馬場沙圈、遴選會員廂房列入強制檢測的名單內，當夜曾身處上述兩個地方的所有人士都要接受檢測。馬會遂於昨日早上在沙田...
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