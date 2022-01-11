昂山素姬三罪成 判囚四年

外電引述緬甸官員指，緬甸法院周一裁定，前國務資政昂山素姬，因不當進口及無牌擁有對講機，裁定罪名成立，判囚四年。軍政府去年二月發動政變上台後，控告昂山素姬十一項罪名。據內比都法院裁定，昂山素姬兩項與非法進口對講機相關的控罪成立，分別判監兩年和一年，同期執行。至於另一項在競選期間違反新冠防疫規定的罪名亦成立，就判監兩年。昂山素姬與前總統溫敏在去年十二月初，被緬甸法院裁定煽動罪及違反防疫規定罪罪成，各判監四年，獲國防軍總司令敏昂萊特赦減刑至二年。