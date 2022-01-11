意國名勝土耳其階梯遭染紅

意大利西西里島南部雷亞爾蒙泰海岸的土耳其階梯（Scala dei Turchi），原本應該是白色岩石峭壁，不過，近日卻遭到人為破壞染紅，警方已展開調查。土耳其階梯以白色泥灰岩而聞名，是一個壯麗的大自然景觀，在艷陽映照下，白得閃閃發亮，就像一道純白的階梯，每年吸引數千名遊客到訪，詎料該階梯於當地時間上周五晚，遭人以紅色石膏粉與水混合的物質給染紅，所幸，污漬能夠以清洗方式移除，而許多志願者也前往事發地協助。