美國白宮抗疫大員福奇周二公開抨擊一向對疫苗抱懷疑態度的共和黨參議員保羅（Rand Paul）縱容「瘋狂的人」向他發出死亡威脅及滋擾他的家人。福奇指保羅用人身攻擊令人轉移視線，忽略抗疫的重要工作，也令他成為暴力攻擊的目標。事件是發生在福奇周二出席參議院一個聽證會講述疫情發展時，多名議員指檢測不夠，以及當局檢疫指引混亂。保羅更指，自拜登就職以來，共有四十五萬人染疫死亡，因此整套抗疫行動「總設計師」福奇要負上最大責任。保羅利用人身攻擊轉移視線已屆八十一歲高齡的福奇表現激動，憤怒反駁：「你對我人身攻擊，但完全沒有證據去支持自己所講的話。」他指保羅利用人身攻擊轉移視線，忽略抗疫重責，也令他成為暴力攻擊的目標。他憤而「大爆」：「突然間，出現了大量瘋狂的人，我感受到生命受威脅，我的家人受到滋擾，我的孩子接到粗言穢語的電話。」並舉例說，去年十二月底，一名男子從加州前往華盛頓途中被警察拘捕，被搜出有一支「AR-15」步槍和大量子彈。該名男子揚言想殺死福奇。福奇更舉起一幅保羅官方網頁的截圖，其中有一幅寫上「炒掉福奇」字樣的橫額，又呼籲網民捐款支持共和黨的競選運動。福奇直斥保羅：「為了你自己的政治利益，你製造了一場災難性瘟疫。」據約翰‧霍普金斯大學提供的最新數據，美國全國至今累計有六千二百多萬宗確診個案，死亡人數增至八十四萬一千二百多人。