美參院制裁俄草案曝光

參議院民主黨議員周三公佈制裁俄國草案，對象包括普京在內的俄羅斯政府、軍方高層，以及銀行和國內企業，例如切斷銀行用於與其他金融機構交換關鍵資訊的環球銀行金融電訊協會（SWIFT）。草案另有條款協助烏克蘭強化防衞能力，並鼓勵美國政府考慮所有可行且適當的措施，確保俄國至德國的北溪二號天然氣管線不會運作。民主黨版本草案獲得白宮及數十名同僚的支持，包括多數黨領袖舒默。
北韓一周內兩次試射，令美方宣佈制裁六名北韓公民、一名俄羅斯人和一間俄國公司。據指，他們從中、俄為北韓採購物資用於其導彈相關計劃。
屯門愛定商場東亞大藥房一家四口疑受國泰空少傳染Omicron病毒後，傳播鏈疑伸延至黃金海岸一間診所，兩名護士染疫。藥房東主的妻兒確診新冠肺炎之前，曾到黃金海岸莊柏醫療診所向醫生張思敏求診，診所兩名護士...
2022-01-14
中央大力打貪。據新華社報道，去年九月傳出落馬受查的公安部原黨委委員、副部長孫力軍，以涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍枝等罪名，由國家監察委員會、吉林省長春市公安局分別調查。周四經最高人民檢察院指定，...
2022-01-14
美國一項民調顯示，有近六成美國民眾相信，美國的民主有崩潰的危險；同時全美民眾認為國家面臨的最大威脅來自國內政治分裂而非國外。總統拜登（圓圖）的支持率就跌至三成三，多達五成三人不認同他的表現；主因是經濟...
2022-01-14
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案。美聯首席助理聯席董事王子超表示，粉嶺牽晴間10座高層F室，面積429方呎，屬兩房間隔，以648萬元易手，呎價15105元，買家為外區客，購入作上車。原業主約...
2022-01-14
美國日前公佈的通脹率雖然高企，但仍屬市場預期範圍之內，未有帶來恐慌，即使勞工市場數據較預期遜色，美股昨晚仍高開。杜指早段升117點，至36408點，升幅為0.3%；納指早段已大跌逾200點。杜瓊斯工業...
2022-01-14
由喀麥隆主辦的非洲國家盃已戰至次輪分組賽，今晚B組重頭戲利物浦翼鋒沙迪奧文尼領軍的奪標熱門塞內加爾，對有紅軍隊友拿比基達助陣的畿內亞。追逐個人國家隊入球紀錄的文尼令對手聞風喪膽，塞內加爾實力和近況也勝...
2022-01-14
MIRROR隊長Lokman首次擔正劇集《IT狗》剛推出，仲拍住兄弟Frankie（皮皮）和Stanley（大表哥）一齊，他們直言日日開心玩到癲。對於牛年MIRROR成績咁好，Lokman用出乎意料來...
2022-01-14
屯門疫情未有緩和跡象，當局公佈，有確診者到黃金海岸一間診所看病，兩名護士染疫。由於不少居民曾到該診所求醫，加上兩名護士到過多個處所，令人擔心病毒傳播鏈持續伸延，料屯門或其他地區或出現更多患者，屯門市民...
2022-01-14
昨夜賽前，馬雅季內所贏的八場勝仗盡取自沙田賽事，不曾在快活谷贏過頭馬，兼且連亞軍都未得過，披甲三十六場僅得過兩席季軍，之前一次在谷中贏馬，已是去年七月七日策「航天勝將」的勝仗，然而昨夜終於守得雲開，於...
2022-01-13