美參院制裁俄草案曝光

烏克蘭邊境緊張局勢持續，美國與俄羅斯在首場安全對談中沒有取得顯著共識。拜登政府透露，已大致備妥針對俄制裁方案。據草案，除了把目標鎖定在俄國金融體系外，連俄羅斯總統普京也被列入制裁對象。參議院民主黨議員周三公佈制裁俄國草案，對象包括普京在內的俄羅斯政府、軍方高層，以及銀行和國內企業，例如切斷銀行用於與其他金融機構交換關鍵資訊的環球銀行金融電訊協會（SWIFT）。草案另有條款協助烏克蘭強化防衞能力，並鼓勵美國政府考慮所有可行且適當的措施，確保俄國至德國的北溪二號天然氣管線不會運作。民主黨版本草案獲得白宮及數十名同僚的支持，包括多數黨領袖舒默。北韓一周內兩次試射，令美方宣佈制裁六名北韓公民、一名俄羅斯人和一間俄國公司。據指，他們從中、俄為北韓採購物資用於其導彈相關計劃。