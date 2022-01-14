印男嬰遭猴子擄走丟水箱溺斃

印度近日再發生一宗兩個月大男嬰被一群猴子擄走溺斃事故。當地官員表示已通報林業部，將就事件採取行動。印度傳媒報道，在印度北方邦巴格帕特，有男嬰和祖母周日在家中平台一個房間睡覺時，被一群猴子闖入擄走。據「印度時報」引述昌迪納加當地警察局警務人員指，幾小時後發現嬰兒漂浮在水箱中。有報道指，男嬰的父母透露，之前已有猴子嘗試將男嬰擄走，但被及時阻止。當地報道補充，警方正在提醒森林官員採取「必要行動」，將猴子描述為「威脅」。有專家指，由於印度教視猴子為神聖動物，會餵飼牠們，令牠們不怕人類。二○一八年印度東部有猴子擄走一名十六日大的嬰兒，並懷疑將他丟入水井致死。