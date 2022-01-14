冬奧聖火靈感源自西漢長信宮燈

奧運的焦點之一是聖火，而火種燈就是負載光的載體同樣受關注。而本次北京冬奧的聖火火種燈設計，靈感源自兩千多年前的西漢長信宮燈，「長信」即是永恒的信念，代表人們對光明與希望的追求和嚮往。內媒引述北京冬奧火種燈主設計師李文思指，形態上借鑑了西漢長信宮燈，指長信宮燈是有一個銅製的一個旋轉燈盤，就是光需要照向哪裡燈盤就轉向哪裡。於是就「做了一個雙層玻璃的設計」，並「覺得這種雙層的概念既能夠擋風，又合理轉化這個設計」。通常火種燈頂部側面會保留一排通風孔，設計團隊須兼顧優雅的外觀和實際的功能，為讓孔看不見，在外面再加多一層金屬網罩，又保留其中通風的狀態，令正面不用開孔。