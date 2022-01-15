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安德魯王子平民身份出席性侵官司

2022-01-15 列印
■安德魯王子被指性侵未成年少女，早前歸還所有軍銜，將以普通公民身份為該案件辯護。
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捲入美國已故富商愛潑斯坦性醜聞風暴、被指性侵未成年少女的英國安德魯王子，向英女皇歸還所有軍銜，並不再稱為殿下，在美國的官司將以普通公民的身份，為性侵官司答辯。

安德魯被指性侵美國女子羅伯茨（Virginia Roberts Giuffre），重創英國皇室形象，白金漢宮周四正式宣佈，經女皇伊利沙伯二世的批准和同意，約克公爵安德魯的軍事隸屬關係和皇室贊助權已歸還給女皇，約克公爵將不再繼續承擔任何公職，將以普通公民身份為該案件辯護。羅伯茨聲稱在二○○一年自己十七歲時，在愛潑斯坦的安排下遭安德魯性侵，她去年向安德魯提出民事訴訟。安德魯一直否認有關指控，並要求美國法院撤銷訴訟，但美國紐約地方法官卡普蘭周三駁回安德魯的撤訟申請。

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