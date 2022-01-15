日前首相海部俊樹逝世 外交部表哀悼

日本前首相海部俊樹本月九日逝世，終年九十一歲。海部的任期由一九八九年八月至一九九一年十一月，是日本首位昭和時代出生的首相，形象清新。一九九一年波斯灣戰爭他未應美國要求派遣自衞隊參戰，但提供巨款支援。海部在任內積極進行政治改革，曾向國會提出實施小選舉區制度等政治改革法案，但遭到黨內反對，法案未通過。一九九○年八月伊拉克軍隊進攻科威特，導致波斯灣戰爭爆發，海部俊樹內閣對於派遣自衞隊持慎重態度，後來決定提供一百三十億美元給以美國為首的多國聯軍。波斯灣戰爭結束後，他決定派日本海上自衞隊掃雷艇到波斯灣，這是自衞隊成立後首度到海外執行任務。在北京，外交部發言人汪文斌表示，海部俊樹曾為推動中日關係改善作出積極貢獻，中方對他逝世表示深切哀悼，向他的家屬表示誠摯的慰問。