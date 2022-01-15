刺殺甘迺迪槍手申假釋再遭拒

美國總統參選人、參議員羅拔．甘迺迪一九六八年遭暗殺身亡震驚全美，因謀殺罪被判處終身監禁的巴勒斯坦難民西爾漢，再度申請假釋，但遭加州州長紐瑟姆拒絕。加州假釋委員會去年八月建議釋放西爾漢，但仍須經委員會法律人員和州長本人審批通過。在此之前，西爾漢曾十五度申請假釋被拒。紐瑟姆在《洛杉磯時報》撰文解釋他的決定，表示不同意假釋聽證委員會對七十七歲西爾漢適合假釋的裁決。紐瑟姆說：「經過仔細審查此案，包括加州檔案館紀錄等，我判定西爾漢仍不具假釋所需的擔責和內省。」西爾漢的委任律師貝里先前表示，其當事人在獄中從未被控嚴重的違規行為，獄官已視他為低度風險的犯人。西爾漢一九六八年六月五日在洛杉磯大使酒店的廚房儲藏室，開槍打死四十二歲的羅拔．甘迺迪而遭定罪。羅拔的哥哥、前總統約翰‧甘迺迪則在一九六三年在達拉斯遇弒身亡。