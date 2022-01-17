日本春天的重要活動是賞櫻，賞櫻季大約兩個月後才開始。不過位於本州中部的茨城縣，有櫻花樹已開花。據悉，開花櫻樹是當地的市花兼固有品種日立紅寒櫻，其特色是開花早但速度慢、賞花期較長。日媒報道指，在茨城縣日立市有公園中的日立紅寒櫻，每棵有五到六朵花已經開花。據悉，日本最常見的櫻花品種是染井吉野櫻，花初開時偏粉紅，盛開變白，在三月底至四月上旬在短期內就全都盛開。據報，日立紅寒櫻是日立市於六十年代實施綠化計劃時發現，並以芽接法成功得到樹苗繁殖。二○○一年更命名為日立紅。目前市內共種植了約二百八十棵日立紅寒櫻花樹。