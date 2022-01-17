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德州挾持事件 FBI強攻救人質

2022-01-17 列印
■聯邦調查局也派員到場協助。美聯社
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美國德州科利維爾市一所猶太教堂上周六崇拜期間，有一名男子挾持了一名拉比（導師）和三名信眾做人質，要求當局釋放他的一名正在獄中服刑的姊妹。僵持超過十小時後，聯邦調查局（FBI）強攻入教堂。德州州長阿博特及後發佈，指該名男子已死去，所有人質已離開教堂，各人都安全。

據傳媒報道，該名男子所說的姊妹，就是被控在阿富汗開槍襲擊美兵和聯邦調查局探員而於二○一○年被定罪、被重判入獄八十六年的巴基斯坦裔女神經科學家阿菲亞‧西迪基（Aafia Siddiqui）。他自稱是阿菲亞的兄弟，但當局未證實這項消息。

期間該名男子聲稱有炸彈，但警方無法肯定他是否真的有武器。當局一度疏散周圍社區的居民。
綜合報道

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