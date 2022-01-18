貨車追尾碰撞 公路上演「煙花匯演」

湖南一輛貨車在高速公路發生追尾意外，裝載的煙花起火燃放，在公路中上演「煙花匯演」，事件中無人傷亡。報道指，本月十六日晚六時三十五分許一輛裝載煙花的重型貨車，行駛至長張高速益陽段東往西方向八十九公里左右時，與前方一輛重型半掛牽引車發生追尾碰撞，導致所運載的煙花被擠壓後起火燃放。據悉，現場火情已撲滅，重型貨車駕駛者及押運員已被當地公安機關控制。