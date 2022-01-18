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美猶太教堂挾持案 槍手身份曝光

2022-01-18 列印
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美國德州猶太教堂被擊斃的持槍挾持人質槍手，美國當局確認為今年初入境的英籍公民阿克拉姆（Malik Faisal Akram）。而英國警方已拘捕兩名少年，懷疑兩人涉案。

美國聯邦調查局證實，疑犯是四十四歲的阿克拉姆。英媒指，他於一月二日由英國飛抵美國，上周六持槍闖入德州科利維爾一間猶太教堂，挾持四人，要求釋放企圖殺害美軍罪成的巴基斯坦籍女神經學家西迪基（Aafia Siddiqui）。

阿克拉姆期間聲稱有炸彈，又稱是西迪基的哥哥。不過西迪基委任律師阿爾巴利發聲明，阿克拉姆不是西迪基的哥哥。據阿克拉姆家人其後發致歉聲明，指他精神有問題。

英國反恐警方已在南曼徹斯特拘捕兩名少年，目前仍扣留兩人調查，懷疑兩人和德州猶太教堂挾持人質事件有關。

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