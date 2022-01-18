非裔美空軍離世享壽102歲

美國二戰「塔斯克基飛行員」最後在世成員之一，非裔飛行員、美空軍退伍准將麥基（Charles McGee）周日安詳離世，享壽一百零二歲。麥基家人發表聲明，指麥基周日上午在睡夢中離世，他把手放在胸前，面帶微笑。「塔斯克基飛行員」指的是在塔斯克基進行飛行訓練，並參與二戰的非裔美國籍飛行員。麥基一生戰功彪炳，曾參與二戰、韓戰及越戰，一生完成了四百零九次作戰任務，迄今還是美國空軍戰鬥機機師的紀錄。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）發文哀悼，紀念這位美國史上首批參戰的非裔飛行員。奧斯汀表示：「今天，我們失去了一位美國英雄……雖然我對失去他感到難過，但我也非常感謝他的付出、貢獻和品格。安息吧，將軍。」