前心腹幕僚指責約翰遜 就「派對門」向國會說謊

英國首相府在前年封城期間多次舉辦派對的風波愈鬧愈大，與首相約翰遜決裂的前心腹幕僚甘明斯（Dominic Cummings）周一聲稱，他可以在宣誓下作證，證明英國去年實施封城令對抗新冠肺炎疫情期間，約翰遜清楚知道他居住和工作的倫敦唐寧街十號首相府有舉行派對，甘明斯指責約翰遜向國會說謊。