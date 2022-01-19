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前心腹幕僚指責約翰遜 就「派對門」向國會說謊

2022-01-19 列印
■「派對門」醜聞已對約翰遜的誠信和聲望，造成沉重打擊。
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英國首相府在前年封城期間多次舉辦派對的風波愈鬧愈大，與首相約翰遜決裂的前心腹幕僚甘明斯（Dominic Cummings）周一聲稱，他可以在宣誓下作證，證明英國去年實施封城令對抗新冠肺炎疫情期間，約翰遜清楚知道他居住和工作的倫敦唐寧街十號首相府有舉行派對，甘明斯指責約翰遜向國會說謊。

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