傳再有20保守黨國會議員 表明不再信任約翰遜

英國的「派對門」醜聞愈演愈烈。英媒周二報道，再有多二十名保守黨國會議員計劃去信負責黨內選舉事務的1922委員會主席，表明不再信任約翰遜，意味着約翰遜的領導地位極大可能會受到挑戰。《每日電訊報》報道，指有大約二十名於二○一九年大選中首次當選晉身國會下議院的保守黨議員近日頻頻開會，討論是否向約翰遜逼宮。目前機制下，只要最少有五十四位去信委員會主席布雷迪，表明不再信任約翰遜，才可啟動重新選舉黨魁程序。由於信件是保密的，因此只有布雷迪一人才知道至今共收到了多少議員的信件。目前已知有六名保守黨議員去信表態；而BBC 聲稱，有消息指第七名國會議員韋克福德亦已去信表態。一位內閣大臣否認約翰遜的相位受到威脅。他說：「未來的路會十分顛簸，但我們是可以克服過來的。」