北韓檢視與美關係 暗示重啟核試

北韓官方朝中社報道，指這次會中決議相關部門盡快重新檢視由北韓主動採取的與美建立互信措施，考慮是否需要重啟暫停過的一切活動，並稱美國的敵對政策與軍事威脅已到不容忽視的程度。
據悉，領導人金正恩親自參與這次會議，但未特別引述金正恩發言。而北韓政治局認為，在金正恩和特朗普的新加坡會晤後，北韓為緩和局勢已作出有誠意的努力，但美方仍未中斷敵對政策及軍事威脅。
北京外交部發言人趙立堅指，中方希望美方回應北韓方面的合理安全關切，呼籲有關各方謹言慎行，堅持對話協商的正確方向，共同推進半島問題政治解決進程。
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2022-01-21
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2022-01-21
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2022-01-21
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2022-01-21
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2022-01-21
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2022-01-21
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2022-01-21
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2022-01-21
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2022-01-21