湯加海嘯六日 首批救援物資送抵

南太平洋島國湯加發生海底火山爆發及引發海嘯之後第六天，機場重開，首批人道救援物資從澳洲和紐西蘭空運抵達。當地電話服務局部恢復，但互聯網仍癱瘓。國家主席習近平向湯加國王致慰問電，指中方願協助重建。中國紅十字會亦向湯加提供十萬美元援助。人道救援物資包括食物、乾淨食水、藥物和其他必需品，望能助災民紓困，一艘載有二十五萬公升食水的紐國軍艦將於周五抵埗，另一架澳洲軍機也於同日稍後出發。中國國家主席習近平周三深夜向湯加國王致慰問電，指中方願意協助當地民眾重建家園。目前中國已透過當地使館供食水、糧食等物資，湯加副首相泰伊感謝中方協助當地救援及災後重建。中國紅十字會亦向湯加提供十萬美元緊急人道援助。