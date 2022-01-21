抗生素抗藥性 年殺120萬人

全球頂尖醫學期刊《刺針》（The Lancet）的刊究文章顯示，抗生素抗藥性二○一九年直接導致全球逾一百二十萬人死亡，已超越愛滋病毒或瘧疾，每天造成約三千五百人喪命，成為全球主要死因之一。衞生專家警告，抗藥性感染是個「長期挑戰」，呼籲全球採取行動應對。 名為《抗生素抗藥性全球研究》的研究根據二百個國家或地區逾四億七千萬份病歷，估計二○一九年有一百二十七萬人直接死於抗生素抗藥性，還有約四百九十五萬宗死亡個案與其有關，而同年愛滋病毒及瘧疾則分別造成八十六萬及六十四萬人死亡。