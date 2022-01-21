抗生素抗藥性 年殺120萬人
美孚站Ａ出口擦身而過 女幼師遇帶病童疑九秒染疫
本港第五波新冠疫情急速惡化，昨天新增十四宗確診，十宗為本地個案，另二十多宗初確，創近日新高。日前染疫的幼稚園女教師，其病毒基因與被列為輸入個案的巴基斯坦裔婦人相同。當局追查發現，女幼師與巴裔婦兩名確診...
2022-01-21
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北京確診者走遍28地打工尋子 網民：流調中最辛苦的中國人
北京市朝陽區本周二發現一名核酸檢測呈陽性的男子，在十八天裏打散工的工作範圍涉及二十多個不同的地點，有多日更是凌晨開始工作，被網民稱他是「流調（流行病與調查）中最辛苦的中國人」。及後更揭他目的是為了尋子...
2022-01-21
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拜登就任周年民望大跌 撤對華關稅時機未到
美國總統拜登舉行就任一周年記者會，形容過去一年充滿挑戰，在應對疫情及經濟方面取得進展；又估計俄羅斯將入侵烏克蘭，並指撤銷對中國商品徵收關稅的時機未到。有指拜登想藉回顧振興聲望，不過有民調顯示，滿意拜登...
2022-01-21
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屋苑連錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原分區營業經理洪文鋒表示，粉嶺花都廣場6座低層F室，面積526方呎，三房間隔，原叫價約675萬，議價後以663萬獲承接，呎價12605元，屬市價水平。...
2022-01-21
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失業救濟初領28.6萬勝預期 美股急彈 杜指曾升461點
美國三大指數周三急挫後，周四早段反彈，杜指曾上升461點，報35490點；納指升236點，報14577點。美國公佈上周首次申領失業救濟人數為28.6萬人，較市場預期為多，而持續申領人數為163.5萬人...
2022-01-21
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捕「雀」六分波 護級福將
前鋒艾曼紐丹尼斯近況出色，是屈福特得以排尾四的關鍵。今晚英超續有此子攻堅，大黃蜂主場迎擊本季客戰表現不堪入目的護級對手諾域治，相信有力繼首循環後，再全取三分救命，主勝作過關膽。（Now621台周六凌晨...
2022-01-21
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Marf芯駖Winka Candy大爆私密事 COLLAR任講拍拖 團員遲到要罰
由《全民造星IV》8位參賽者組成的女團COLLAR，出道即爆紅，連天王黎明都睇直播，ig開4個鐘已吸13.6萬關注，更有粉絲成立「前夫反擊戰」群組力撐，不過人紅自然是非多，同時亦惹起不少是非。COLL...
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社論｜着力破案 推動公平競爭意識 - 李一飄
《競爭條例》生效近十年，由競爭事務委員會執法，早前揭發兩家先後承辦長沙灣海麗邨清潔服務的公司，涉嫌合謀定價，入稟控告兩公司的董事和外判商，就一宗旅遊服務合謀定價案件，入稟競爭事務審裁處，在競爭事務審裁...
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潘頓旺風繼續吹
潘頓周三晚策「美麗同享」奏捷，傷瘉復出以來，三次賽事都有頭馬進帳，他自言亦感滿意，並希望好手風一直持續，續有馬贏。周日的沙田賽事，潘頓表示坐騎中以「星際精英」和「風繼續吹」最具爭勝機會。容廄「星際精英...
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