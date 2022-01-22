委國總統與普京通電話 討論兩國合作

俄羅斯要求北約保證停止向東擴張，但本月初與美國及其他西歐國家會談無果，俄方其後警告，若美國繼續僵持下去，俄方不排除會在美國後花園進行軍事部署。長期與美國敵對的南美國家委內瑞拉總統馬杜羅周四透露，剛與俄羅斯總統普京通話，討論兩國合作事宜。二人在通話中討論如何加強兩國商貿往來、開辦連接首都的航空交通及俄方為委國供應新冠疫苗事宜。馬杜羅聲明稱，普京會為委方提供多方位的支持，捍衛委方主權及協助發展。他及後更指，雙方討論在不同戰略領域進行最高層面合作。克里姆林宮發言人被問及有關事件時回答，俄方正思量在現時形勢下，如何確保本身的安全。分析擔心，如落實行將重演古巴導彈危機。