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德仁下月生日 取消民眾祝賀活動

2022-01-22 列印
■宮內廳宣佈，取消下月日皇德仁生日的民眾祝賀活動。 路透社
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新冠疫情肆虐全球，日本的確診個案暴增。宮內廳宣佈，因應新冠疫情擴大，取消下月二十三日日皇德仁生日的民眾祝賀活動，是連續三年因疫情取消。本年的新年祝賀活動早前亦取消，日皇德仁改為通過宮內廳向國民發表講話。報道指，日本皇室傳統每年新年一月二日，及天皇生日當日，舉行民眾祝賀活動「一般朝賀」，天皇夫婦及成年皇室成員站在皇宮宮殿「長和殿」陽台上，接受國民祝福。

據日本放送協會（NHK）報道， 昨日東京新增九千六百九十九例、大阪就有六千二百五十四例；神奈川縣、千葉縣、兵庫縣、愛知縣等多地亦創新高。


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