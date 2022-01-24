諷土國總統「牛登基也不會變國王」 女記者涉侮辱罪半夜被捕

土耳其知名女記者卡巴什（Sedef Kabas）日前在電視上以諺語「牛登基了也不會變成國王，只會把皇宮變成牛舍」諷刺總統埃爾多安，遭當局拘捕，被控侮辱總統罪名，面臨一至四年監禁。五十二歲的卡巴什上周五晚在反對派電視頻道Tele 1節目上引用北高加索的上述切爾克西亞諺語，及後她再把諺語發到自己擁有近九十萬名追隨者的Twitter上。約數小時後，警方上門把卡巴什逮捕，帶到警局再移送至法院。法院裁定將她正式拘捕。土耳其通訊署署長、埃爾多安首席發言人阿爾通在Twitter發文道：「一名所謂的新聞工作者在電視頻道上公然侮辱我們的總統，除了散布仇恨外，沒有別的目的。」他指對此予以最強烈的措詞譴責此種傲慢且不道德的行為。據土耳其法律，侮辱總統可能被判一至四年監禁，自從埃爾多安上台七年來，針對侮辱總統的調查約有十六萬次，立案三萬五千五百零七宗，一萬二千八百八十一人遭定罪。土耳其記者協會指，卡巴什的被捕是「對言論自由的嚴重攻擊」；在無國界記者組織去年新聞自由指數排行上，土耳其在一百八十個國家當中排名第一百五十三。電視台Tele 1總編輯亞納爾達（Merdan Yanardag）強烈批評卡巴什遭逮捕一事，他推文寫道：「她為了一句諺語，在凌晨二時遭徹夜拘留，令人無法接受。這種態度是企圖恐嚇記者、媒體和整個社會。」有媒體指，埃爾多安禁聲異議人士的手段在海外引發反彈，導致土國與歐盟關係降到冰點，阻礙該國加入歐盟的可能性。