湯加火山爆發三島消失重塑地形

湯加火山爆發引發的海嘯一度令全國失聯，並多個環太平洋國家先後發佈海嘯預警，被譽為「二十一世紀最嚴重的一場火山噴發」。該噴發令火山島地形重塑引各界關注。是次爆發的湯加火山島Hunga Tonga-Hunga Ha'apai（HTHH）是由三座小島嶼構成，其中兩座形成時間更早的無人島，另一座則是二○一四年形成、面積約五百英畝的新島。而在是次火山噴發，令HTHH的新島及兩座舊島嶼大部份都消失了。而關島大學海洋生物學家湯姆‧希爾斯認為，該島北面的「大片珊瑚」可能被大量的火山灰沉積物所掩埋和窒息。且噴發向水中釋放更多的鐵，可能促進藍綠藻和海綿的生長，令珊瑚礁進一步退化，同時也將影響湯加應對水位上升和風暴潮的能力。