英外交部：俄擬扶植親俄政權 意圖顛覆烏克蘭政府

烏克蘭局勢緊張，英國外交部聲稱，有情報顯示俄羅斯試圖在烏克蘭安插親俄領導人，作為其入侵計劃的一部分。莫斯科指是一派胡言，敦促英方停止散播假消息。而德國海軍司令舍恩巴赫（Kay-Achim Schonbach）聲稱，俄羅斯總統普京值得尊重，且烏克蘭永遠無法從俄羅斯奪回被吞併的克里米亞半島。言論引起軒然大波，事後他已呈辭。德國海軍司令舍恩巴赫（Kay-Achim Schonbach）近日出訪印度時，表示俄方入侵烏克蘭是「子虛烏有」，並指普京希望能被西方平等對待。事後德國國防部認為該言論並非德國所要反映的立場，舍恩巴赫為言論道歉並呈辭。此外，俄方不滿西方陣營向烏克蘭提供軍備，認為無助局勢降溫；俄外交部批，美方將俄方描繪成侵略者及歐洲敵人，屬錯誤資訊和公然挑釁。連中國也受烏克蘭局勢牽連，美國前國家安全顧問奧布萊恩認為，國家主席習近平正注視俄羅斯在烏克蘭局勢的舉動，再衡量是否要在北京冬奧之後攻台。