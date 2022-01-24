紐西蘭總理婚禮告吹 限聚收緊「疫」來順受

紐西蘭出現新冠變種病毒Omicron群組。為了遏止病毒傳播，紐西蘭周一凌晨起推出口罩令並限聚至上限一百人，連總理阿德恩自己的婚禮也因疫情被迫取消。報道指，紐西蘭當局的防疫規定周日凌晨起，酒吧、餐廳及諸如婚禮等聚會上限為一百人。阿德恩在公佈新防疫限制的細節後，證實自己的婚禮將不會進行。阿德恩當被問到制定這些規定、中止了她規劃的婚禮有何感想時，阿德恩指，人生就是如此。她說：「我和其他成千上萬的紐西蘭人沒甚麼不同，他們在大流行中感受到了更大的破壞性影響，最令人沮喪的是，有時在他們病重時，無法與摯愛的親友同在。這遠遠超過任何我所經歷的悲傷。」阿德恩和長期伴侶蓋福德從未宣佈他們的婚禮日期，但據稱將在未來數周舉行。而紐西蘭最新的限制措施，至少將持續到二月底。綜合報道