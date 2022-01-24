金魚變瘋易死亡 法商棄售小圓缸

法國最大水族產品廠商AgroBiothers決定不再出售圓形小魚缸，因為它們太小了，無法保證魚類健康生長，而且會令牠們變瘋，很快死亡。德國、荷蘭和意大利等國已經禁止使用這種魚缸了，但法國的銷量仍然很高。許多法國人覺得這種魚缸價格便宜，容易打理。AgroBiothers行政總裁朗博（Matthieu Lambeaux）說：「從現在起，我們所有的魚缸都將有至少十五公升的容量，我們將不再出售那些不尊重動物的魚缸。」朗博指，金魚是社群魚類，而且魚在這種魚缸裏會辨不清方向。據報，金魚如果養在大型水族箱或戶外魚池，可以有三十年壽命，而且可以生長至二十五厘米長。但如果養在圓形小魚缸，則通常會在數星期或數月內死亡。綜合報道