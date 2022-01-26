傳北韓再射兩巡航導彈 本年以來第五次

日本和南韓傳媒均發佈消息，指北韓於周二早上向朝鮮半島東岸對開海域發射兩枚飛行器，看來是巡航導彈。如果消息屬實，便是北韓本年以來第五次試射導彈。據南韓聯合通訊社報道，南韓軍方聯合參謀本部正評估北韓這次試射行動，暫未確定飛行器的類型，射程和飛行高度，正繼續蒐集資料及進行分析。若北韓今次試射的是巡航導彈，並沒有違規，因聯合國安理會通過的各項決議案都沒有禁止北韓試射巡航導彈。美國國防部日前敦促，北韓停止挑釁，並明確地表達對北韓試射的憂慮及譴責。籲中方用其對北韓的影響力，令北韓重回談判桌。