負責調查英國「派對門」醜聞的高級女公務員格雷，最快於周三稍後時間向首相府提交調查報告，而她預期首相約翰遜在收到報告後的數小時內，把整份報告的內容公開，讓公眾知道真相。據《每日郵報》報道，由於警方介入調查，約翰遜無可避免要接受探員問話，可能令他成為歷來第一位在警方警誡下接受問話的在任首相。英國傳媒報道，截至倫敦時間周三凌晨時份，首相府仍未收到格雷的調查報告。天空電視台周二晚報道，在調查期間，格雷收到了一批照片，顯示約翰遜在實行封城令期間有份出席派對，其身旁放置了酒瓶。格雷確定，有八場派對違反了防疫措施和法例。許多保守黨國會議員正等候這份調查報告，再決定是否對約翰遜提出不信任動議。更嚴重的是，警方展開的刑事調查可能會為約翰遜帶來更大麻煩。