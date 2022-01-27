拜登言出必行 落區購物買雪糕

上周保證會多些與普羅大眾接觸的美國總統拜登言出必行，周二下午落區，在華盛頓國會山莊一帶的社區閒逛，在一家禮品店買東西，又進入一家雪糕店買雪糕。拜登進入去年疫情肆虐期間開業的Honey Made禮品店，慢慢看東西，最後選了一件連帽衣買給他的孫仔，又買了一條頸鏈送給妻子吉爾。他又買了一隻杯子，杯上印了他和副總統賀錦麗的肖像（見圖）。之後，拜登再前往附近的Jen's雪糕店，買了一客有三個雪糕球的威化雪糕筒。