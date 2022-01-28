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內地醫院掛聚餐橫幅 被批不顧蒼生只為錢

2022-01-28 列印
■「虎虎生威迎新年，手術室裏全是錢！」橫幅引熱議，網民認為橫幅完全說出了心底話。網上圖片
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新年到，各行各業都想「賺大錢」，不過並不是每一行都可以無所顧忌去衝業績，例如醫護行業。內地網絡流傳一張康華醫院周年聚餐橫幅的圖片引發熱議，圖中有「虎虎生威迎新年，手術室裏全是錢！」橫幅。不少網民質疑，該院的醫護只顧金錢沒有醫德，認為橫幅完全說出了心底話。

微信公眾號「東莞康華醫院服務號」昨日（27日）就橫幅的內容致歉，承認橫幅內容確實不妥，是院方考慮不周，將向手術室反映該情況，醫院也會組織討論如何處理相關負責人。 院方指：「為了營造輕鬆用餐氛圍，有護士自行製作了橫幅」，表述嚴重違背了其辦院宗旨，秉承「蒼生為念‧厚德載醫」，努力為大眾提供優質醫療服務和醫學人文關懷。


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