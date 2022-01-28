北韓多個機構官網 遭黑客攻擊

韓聯社報道，北韓多個機構的官方網站周三遭到黑客攻擊，涉及包括勞動黨機關報《勞動新聞》、朝中社、外務省、高麗航空、內閣機關報《民主朝鮮》的等機構的官網，不過周四已恢復正常。外電引述一名監視北韓網站和電子郵件的研究員指「當要和北韓 IP位址連上時，就無法將數據傳送過去了」。疑受阻斷服務攻擊（DDOS）約六小時，事後伺服器雖恢復正常，但各大機構官網連線逾時。他指，DDOS「一般的情況是讓一個服務器在一定時間內強制離線，但像這樣將全體網路給癱瘓的情況相當罕見」。美媒指，網域名.kp的多個北韓網站，自本月十四日起就發生斷斷續續的情況，且一直持續到上周末。