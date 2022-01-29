《憂患之子》拍賣 逾3.5億成交

意大利文藝復興時期大師波提切利（Sandro Botticelli）一幅耶穌半身肖像畫，周四在美國紐約蘇富比拍賣行拍賣，以四千五百四十一萬美元（約三億五千三百二十萬港元）成交。由於此畫是僅有三件在私人收藏家手中的波提切利一四九二年後晚期作品之一，備受矚目。這幅畫名為《憂患之子》（The Man of Sorrows）在拍賣過程中，三名買家透過電話激烈出價，經過七分鐘爭相叫價競投後，以三千九百三十萬美元成交，連佣金等其他費用，總售價為四千五百四十一萬美元。《憂患之子》創作於十五世紀末至十六世紀初，此畫被形容為波提切利晚期巔峰之作。拍賣前曾先後在香港、美國洛杉磯、英國倫敦及阿聯酋杜拜巡迴展出。