Tesla來年推出全自駕及機械人

美國電動車業巨擘特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克表示，特斯拉本和明年最重要的產品將不是新車，而是全自動駕駛軟件及預期能協助生產工作的機械人。馬斯克周四在特斯拉財報會上表示：「我們今年若沒能讓全自動駕駛比人類駕駛安全，我會震驚。」他預告，全自動駕駛將成為「特斯拉最重要的利潤來源」；更指，從財務角度來看，自駕計程車（robotaxi）能讓一部車使用率提高五倍，因車主不用車時可派去載客。馬斯克透露，特斯拉工程師正努力在明年推出名為Optimus的人形機械人，最終可解決人力短缺問題，短期則或許能夠在工廠搬運物品。而他指，機械人的重要性可能高過汽車，認為機械人有潛力成為比車輛更重要的產業。