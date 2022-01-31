彩票上周五洛杉磯附近社區油站售出 美國「大百萬」一注獨得33億港元

■當局宣傳多寶獎金掀起投注熱潮。

上周五攪珠的一期美國「大百萬」（Mega Millions）有南加州幸運兒一注獨得四億二千六百萬美元（逾三十三億港元）巨獎。不過中獎的幸運兒仍未露面，據悉有關「全中」彩票是上周五於洛杉磯附近伍德蘭山社區一個油站售出。加州獎券管理局宣佈，這一期攪出的號碼是 3、16、25、44、55，特別號碼 13。而管理局人員更稱，這位未露面的幸運兒有一年時間登記領獎，可以選擇一次過領取二億九千三百萬美元（逾二十二億港元），也可分二十九年領取。加州獎券管理局局長約翰遜稱：「更有意義的是，加州的公立學校也是大贏家，因為舉辦獎券攪珠活動的其中一個目的就是為教育籌款。」上周五攪珠前，當局宣傳多寶獎金為四億二千一百萬美元，掀起投注熱潮，令到派彩池增至四億二千六百萬美元。